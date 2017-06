Vårens cykeltrender

Vi är ett cyklande folk. 28 procent av oss cykelpendlar till jobb eller skola, minst en dag i veckan. Detta enligt Cykelfrämjandet som har koll på statistiken.

Främjandet rapporter också att det säljs allt fler cyklar i landet. Ökningstakten är ungefär fem procent per år.

– Stabil försäljning som fortsätter öka, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Det handlar om runt 550 000 till 560 000 sålda nya cyklar per år. Under en tioårsperiod, från förra året och nu nio år framåt, så satsar staten strax under 30 kronor per invånare i Västmanlands län på cykelvägar och annan cykelvänlig infrastruktur.

I en färsk rapport från Svensk Cykling så slås det fast att försäljningssiffrorna för elcykeln rakar i höjden ordentligt.

Trend nummer två är att mountainbikecyklarna ökat i försäljning med 22 procent det gångna året. Svensken har i allt högre grad börjat använda cykeln som ett träningsredskap utomhus.

48 procent av svenskarna cyklar, enligt Cykelfrämjandet, för träning och motion varje vecka. Motionslopp som Vätternrundan har redkordväxt på senare år.

Som en tredje trend visar det sig, kanske överraskande, att tjänstecykeln nu slår igenom på bred front. Många företag, och inte minst offentlig sektor, erbjuder i allt större utsträckning tjänstecyklar till personalen.

Som bubblare på nyhetslistan noterar Svensk Cykling att lastcykeln kommer allt mer. Inte minst barnfamiljer visar ett ökat intresse för den som problemlösare. Om cykeln tilläts på tåg så skulle cyklandet öka ännu mer, hävdas främjandet.

Som anställd är det möjligt att få fri cykel som förmån från arbetsgivaren. Man betalar då skatt på förmånen.

Rolf Johnsson

FAKTA

I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen, Vätternrundan och cykelbranschen.

Cykelfrämjandet är en intresseorganisation för cyklister med målsättningen att göra Sverige till en nation av cyklister. Inom organisationen finns 28 lokala kretsar. Främjandet ingår tillsammans med 20 andra ideella medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv.