Evenemang 26 maj–1 juni

Uppsala

▶ Traditionell Bakluckeloppis på Fyris park i morgon lördag kl. 11-15.

▶ Auktion och loppmarknad i Rasbokils bygdegård på lördag kl. 11-17. Visning från kl. 10. Servering av kaffe, korv och hamburgare.

▶ Gamla Uppsaladagen äger rum på söndag kl. 12-16. På programmet står bland annat folkdräktutställning, demonstration av uppländska bygdedanser, buskspel och danslekar för barn. Kaffeservering. Kolla även in brandbilar av äldre modell på Brandkårsmuseet.

▶ Gudstjänst med små och stora i Funbo kyrka på söndag kl. 11. Därefter fika i församlingshemmet med korvgrillning och utställning av barnens alster i Klockarbol.

▶ Föreningen Upptäcket fyller 25 år och firar med en utställning av kviltarbeten i Vaksala kyrkcentrum, som visas fredag-söndag kl. 13-18.

▶ 50 år tillsammans. Konstnärsparet Tor-Göran Henriksson och Ulla Fries möts i en gemensam utställning på Uppsala konstmuseum.

▶ Jag, Linné och våra samtal. Konstnären och illustratören Teresa Rooth visar bilder inspirerade av naturen och av Linné på Linnés Hammarby. Öppet fredag-söndag kl. 11-17.

▶ På Upplandsmuseet visas Tro hopp och kärlek, en ny utställning om sjömanstatueringar. Se 150 tatueringsförlagor från 1920- och 1930-talen, med nautiska stjärnor, fullriggare, exotiska djur med flera motiv.

Knivsta

▶ I kväll fredag är det som vanligt bingo i Blå Wingen, Husby-Långhundra. Feststämning, spänning och fina priser utlovas. Första utrop kl. 19. Gäster välkomna från kl. 17.

▶ Knivsta trädgårdssällskap ordnar växtmarknad på Kvargården i morgon lördag kl. 11-14. Lotteri och kaffeservering.

▶ Skogsbingo med tipspromenad vid Främjarstugan i Långhundra på söndag kl. 10-12.

▶ Högmässa i S:ta Birgittakyrkan på söndag kl. 10. Kyrkokören medverkar.

Heby

▶ Fokus bio i Östervåla visar Your name (sv. tal) på söndag kl. 15 och Pirates of the Caribbean: Salazar´s Revenge kl. 18.

▶ Städning vid Myranbadet på lördag kl. 10. Medlemmarna i Liss Fännsjöns Sportfiskeklubb samlas vid Myran för att städa badplatsen inför sommaren. Övriga som vill ha en vacker badplats är hjärtligt välkomna. Fiskeföreningen bjuder alla som är med och städar på korv och dricka.

▶ Animakören – Tack för musiken från Jackson till Gärdestad. Konsert i Västerlövsta kyrka, Heby, söndag kl. 18. Fri entré.

▶ Musikgruppen Vi-5 uppträder på Mötesplatsen för seniorer i Heby kommun på måndag kl. 13 i Östervåla, Gräsbovägen 4.

▶ Konserter med musikskolans elever i Harbo, Östervåla, Tärnsjö och Heby i Equmeniakyrkan i Östervåla på onsdag kl. 19.

▶ Återbruk. Sanna Ekström visar skulpturer och tavlor gjorda med Paverpol, gamla spetsar och textilier på Östervåla bibliotek.

Utställningen pågår fram till 29 juni.

Enköping-Håbo

▶ Loppis, fynda hos flertalet glada säljare, i samlingssalen Ljunggården på lördag kl. 11–16.

▶ Vernissage i Toras bodar butik och galleri, Västra Ringg. 35 A, imorgon lördag kl. 11. Utställning av Benny Stigsson från Kolsva, som visar målningar i akvarell. Utställningen pågår till och med 8 juni.

▶ Vårstart i Kasern i Kungs-Husby, mitt emot kvarnen, på lördag kl. 12-16. Hem och trädgård samt kaffe och spelman vid lämpligt väder.

▶ Morsdagskafé med kakbuffé i Österundagården på söndag kl. 13–16.

▶ Musik i försommarkväll, kulturskolans stråk- och pianoelever bjuder på blandat program, Ceciliasalen, Kyrkans hus Enköping på måndag kl. 18.

▶ Våga fråga på tisdag kl. 14.30-16. På Villa Sandgatan i Enköping arbetar anhörigkonsulenten, demensteamet, volontärsamordnaren och kommunens fixare. De kan svara på de flesta frågor om vilket stöd du kan få i kommunen och vad du själv kan bidra med.

▶ Möte med konstnär. Catharina Warme-Hellström visar sin utställning och berättar om vad som inspirerar henne i sitt konstnärsskap i Konsthallen på tisdag kl. 19.

▶ Cars and coffee på Mel´s Garage. Spontana bilträffar varje onsdagskväll och lördagsmorgon. I en speciell bilhall säljs enbart klassiska bilar, kafé med dryck, kaffebröd och smörgåsar.

Tierp/Älvkarleby

▶ För 35:e året är det dags för Örbyhusdagen i morgon lördag kl. 10-18. Bygdedag i Örbyhus centrum med marknad, knattelopp, ponnyridning, veteranbilsrally, uppträdanden och aktiviteter. Scenen äntras bland annat av Dolly Style och Norbergs.

▶ Smådjursturnén till kommunens fem äldreboenden pågår fram till 31 maj. Träffa getter, får, grisar, kaniner och hön i hagarna kl. 10-15.

▶ Se teaterföreställningen Mamma mu och Kråkan på Tierps bibliotek i morgon lördag kl. 10.30. Träffa det oskiljaktiga och udda paret och ta del av deras tankar om live. Sjung med till välkända melodier.

▶ Vernissage på Café Kyrkbacke i Örbyhus på onsdag kl. 19.15. Barngrupperna i Vendel-Tegelsmora församling ställer ut teckningar på temat ”Livet”. Utställningen pågår över sommaren.

Östhammar

▶ Poppis drive-in-loppis. Nu är Bakluckan i Norrskedika igång för säsongen. Fynda allt mellan himmel och jord bland hundratals säljare från hela länet. Servering av mat och fika. Varje lördag kl. 10-14 fram till 2 september.

▶ Föreningar, skolklasser och privatpersoner från Öregrund och Gräsö bjuder in till loppis vid Öregrunds hembygdsförening på lördag kl. 11-17.

▶ Vattenskoterevent i Öregrund i morgon lördag med start kl. 11. Ingen anmälan krävs. Tips och råd ges på plats av Johan Eriksson, som är en van vattenskoter-

åkare.

▶ Kyrkvandring från Valö kyrka till Vigelsboäng, cirka 5 km, där friluftsgudstjänst hålls på söndag med start kl. 10. Konsert med Ekeby spelmän i Valö kyrka på söndag kväll kl. 18.

▶ Bilbingo på idrottsparken i Österbybruk söndagar kl. 16.

▶ Musikafton i kyrkans hus Gimo på torsdag kl. 19. Vår, film, evergreens och musikaltoner. Gloriakören och Slagdängorna medverkar. Kaffeservering.

▶ Ted Stanley visar målningar i Österbybruks bibliotek fram till 30 juni.